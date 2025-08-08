Un herido grave al colisionar una furgoneta y un camión en Cibuyu, Cangas del Narcea. - SEPA

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una furgoneta ha resultado herido de gravedad tras colisionar contra un camión, en circunstancias que se desconocen, en la AS-15, en Cibuyu, Cangas del Narcea.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el herido fue atendido en el lugar del accidente por el equipo médico de la UVI-móvil de Cangas del Narcea y posteriormente, dada la gravedad, evacuado en el helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo.

A consecuencia de la colisión, un choque semifrontal, el herido tuvo que ser excarcelado por efectivos de Bomberos del SEPA con base en el parque cangués. Tras retirar la puerta del conductor y levantar el techo para abrir hueco, en coordinación con el equipo sanitario, extrajeron al afectado, inmovilizado con collarín y chaleco espinal, con ayuda de la tabla de rescate. El conductor del camión resultó ileso.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 12.19 horas. En la llamada señalaban que se había producido una colisión entre un camión y una furgoneta y su conductor estaba atrapado.

Realizada la excarcelación y realizadas tareas de seguridad y normalización de la vía los bomberos retiraron del lugar para regresar a base a las 13.36 horas.