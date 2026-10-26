Herido grave el conductor de un turismo tras una aparatosa salida de vía en la Autovía Minera

Accidente de tráfico en la AS-I - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha resultado herido de gravedad tras salirse de la vía el coche en el que circulaba en la AS-I, la autovía minera, a la altura del kilómetro 7.

Según ha informado la Guardia Civil, el suceso ocurrió en torno a las 12.00 horas de este lunes. Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias han excarcelado al conductor del interior del vehículo.

Además de bomberos y servicio sanitario, se encuentran en el lugar dos patrullas Sector Trafico de la Guardia Civil de Asturias para auxiliar y señalizar.