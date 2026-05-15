Herido grave tras ser arrollado por un tren, por causas que se desconocen, en un paso a nivel en Siero

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OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido grave tras ser arrollado por un tren, por causas que se desconocen, a la altura de un paso a nivel en La Pola, Siero. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el afectado, que será evacuado por la UVI Móvil de Oviedo al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), ha resultado herido grave.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 16:01 horas. En el aviso realizado por Adif se indicó que una persona había sido arrollada por un tren y estaba atrapada.

De inmediato se movilizó al Jefe de Bomberos de la Zona Centro junto a 11 efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de La Morgal y San Martín del Rey Aurelio.

Una vez en la zona, los bomberos comprobaron que el varón estaba atrapado por una extremidad. Tras solicitar el corte de la tensión eléctrica de la catenaria, la dotación trabajó conjuntamente con el equipo sanitario ,presente en el lugar, para extraer al afectado atrapado.

La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Policía Nacional y Policía Local, además de al SAMU que activó la UVI Móvil de Oviedo y la ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico de atención primaria poleso.