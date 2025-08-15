Herido grave y tres evacuados tras una colisión de cuatro turismos en la A8 que ha provocado reteciones de 10 km

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico por colisión entre cuatro turismos en la A8, kilómetro 362 en sentido Irún, ha dejado un herido grave y otros tres evacuados a centros hospitalarios, según ha informado este viernes la Guardia Civil de Gijón.

El siniestro se produjo a las 11.18 horas y ha provocado importantes retenciones de hasta 10 kilómetros. En el lugar trabajan cuatro patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, que han establecido paso alternativo en los túneles de Niévares-Villaviciosa y Fabares, donde se han bajado las barreras para facilitar la circulación.

Según ha informado este mismo cuerpo, también hay importantes retenciones en el 'nudo de la Y', esta vez causadas por colapso circulatorio. En el lugar se encuentran varias patrullas de la Guardia Civil regulando el tráfico.