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OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Langreo, de 15 años, ha resultado herido tras ser arrollado por un tren en un paso a nivel entre El Entrego y Sama. Según han confirmado servicios sanitarios a Europa Press, el afectado tuvo que ser evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en UVI Móvil a consecuencia de las lesiones sufridas en un hombro.

El suceso tuvo lugar poco antes de las 10.00 horas de este domingo. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ha explicado que la circulación se interrumpió por las estaciones de El Entrego y Sama de la línea C2 del núcleo de cercanías de Asturias debido a la presencia de una persona en un punto no autorizado de paso.

Después de habilitar un plan de transportes alternativo por carretera, a las 12.00 horas de este domingo se restableció la circulación normal de trenes.