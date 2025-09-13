Herido un motorista polaco de 41 años tras colisionar con un coche en el Puerto de Tarna, en Caso

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de origen polaco y 41 años, ha resultado herido en una colisión con un turismo en la AS-117, a la altura del Puerto de Tarna, en Caso. El afectado, que presentaba varias fracturas y policontusiones, ha sido evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 12:54 horas. En la llamada, que se recibió a través del 112 de Castilla y León, se indicó que un coche y una moto habían colisionado y el motorista estaba herido.

El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) solicitó la intervención del equipo de rescate a bordo de la aeronave medicalizada. Una vez en la zona, la médica-rescatadora administró analgesia al herido y con la ayuda de los bomberos-recatadores se procedió a la inmovilización del herido, ya que presenta posibles fracturas en las extremidades, y con el colchón de vacío y la camilla se le porteó hasta el helicóptero.

Una vez a bordo se le evacuó al HUCA. Los efectivos del equipo de rescate dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 15:20 horas. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al SAMU y al servicio de mantenimiento de la vía.