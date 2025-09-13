Herido un motorista polaco de 41 años tras colisionar con un coche en el Puerto de Tarna, en Caso

Herido un motorista en el Puerto de Tarna.
Herido un motorista en el Puerto de Tarna. - SEPA
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 13 septiembre 2025 17:27

   OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Un motorista, de origen polaco y 41 años, ha resultado herido en una colisión con un turismo en la AS-117, a la altura del Puerto de Tarna, en Caso. El afectado, que presentaba varias fracturas y policontusiones, ha sido evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

   El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 12:54 horas. En la llamada, que se recibió a través del 112 de Castilla y León, se indicó que un coche y una moto habían colisionado y el motorista estaba herido.

   El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) solicitó la intervención del equipo de rescate a bordo de la aeronave medicalizada. Una vez en la zona, la médica-rescatadora administró analgesia al herido y con la ayuda de los bomberos-recatadores se procedió a la inmovilización del herido, ya que presenta posibles fracturas en las extremidades, y con el colchón de vacío y la camilla se le porteó hasta el helicóptero.

   Una vez a bordo se le evacuó al HUCA. Los efectivos del equipo de rescate dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 15:20 horas. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al SAMU y al servicio de mantenimiento de la vía.

Contador