La Hermandad de los Estudiantes recogerá este sábado alimentos para la cocina económica en el ensayo de Navidad

Cartel de la campaña 'échanos kilos', de la Hermandad de los Estudiantes. - HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES

OVIEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de los Estudiantes de Oviedo ha anunciado su calendario de actividades con motivo de la Navidad. Bajo el lema 'Échanos kilos', los costaleros ovetenses celebrban este sábado un ensayo benéfico dentro de la 'Operación Carretilla', para recoger alimentos no perecederos que serán donados a la Cocina Económica.

Entre las acciones puestas en marcha, la Hermandad retoma su campaña anual "Operación Juguete 2025", con el objetivo de recoger juguetes nuevos o en muy buen estado para niños de familias con menos recursos. Las donaciones podrán entregarse en la Casa de Hermandad, abierta de 13.00 a 23.00 horas.

La 'XVI Operación Carretilla 2025', prevista del 18 al 20 de diciembre, volverá a reunir a voluntarios en todos los centros de El Corte Inglés de Oviedo para recolectar alimentos destinados a las Hermanitas de San Vicente de Paúl y a las Siervas de Jesús. La tradicional Caravana de Caridad partirá el sábado 20 desde Salesas hacia la Cocina Económica, acompañada por la Agrupación Musical San Salvador. Además, el 24 de diciembre se celebrará el 'Brindis Cofrade por el Nacimiento del Señor' en la Casa de Hermandad.

El calendario navideño se completará con la Operación Almanaque (27 de diciembre), donde la Agrupación Musical recorrerá el casco histórico entonando villancicos y repartiendo calendarios cofrades.

El programa religioso incluye el Solemne Triduo en honor de María Santísima de la Esperanza, los días 16, 17 y 18 de diciembre, en la iglesia de San Francisco Javier de la Tenderina. Este año destaca el concierto "Luz de Esperanza", con la Agrupación Musical San Salvador de Oviedo, y un homenaje musical a la Virgen a cargo de la banda de la Hermandad en una atmósfera iluminada únicamente por candelas.