Hermandades de Semana Santa destacan la buena relación con el Ayuntamiento entre críticas al tripartito anterior

OVIEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Hermandades y Cofradías de Oviedo Leo Bousoño ha destacado este viernes la "recuperación" de las relaciones con el Ayuntamiento y ha puesto en valor la labor del alcalde 'popular' Alfredo Canteli que, según señaló, ya mostró durante la campaña "respeto por las tradiciones y las creencias de todos los ovetenses".

Todo ello, tras que en la pasada legislatura no existiera, ha recordado, colaboración municipal con las hermandades. "Algunos utilizaron unos colectivos frente a otros dependiendo de sus intereses y no teniendo en cuenta que gobernaban para todos los ovetenses, no solo para algunos", ha indicado.

Bousoño, miembro de la Hermandad de Estudiantes, lo ha señalado así en la presentación del cartel de la Semana Santa de Oviedo 2020, junto al concejal de Turismo y Congresos, Alfredo Quintana, y el presidente de OTEA-Oviedo, David González Codón.

El cartel incluye una fotografía del lateral izquierdo del Ayuntamiento donde se puede leer el lema de la ciudad "la muy noble, muy leal, heroica, invicta, benemérita y buena ciudad de Oviedo", que en la pasada legislatura fue objeto de polémica tras que Somos propusiera eliminar los adjetivos de "invicta" y "heroica" en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

La Semana Santa ovetense cumple este 2020 su primer cuarto de siglo de vida y Bousoño ha recordado la figura del ex alcalde Gabino de Lorenzo por "su apoyo" para recuperar esta "tradición" de la ciudad en 1995.

La subvención municipal para la Semana Santa este año de 15.000 euros y la presidenta de las hermandades ha señalado que con el tripartito PSOE-Somos-IU "se nos había quitado toda la aportación y no teníamos ni para hacer un programa de mano".

Por otro lado, tanto el concejal Alfredo Quintana como desde Otea han destacado el papel de la Semana Santa como recurso turístico. "Estamos trabajando con la Junta de Hermandades, que son los que tienen que marcar los tiempos", ha afirmado Quintana para explicar que en las próximas semanas irán presentando más iniciativas.

Por el momento, con apoyo de los hosteleros seguirán adelante los 'bocados de cofrade', mientras que el 26 de marzo será el pregón de la Semana Santa en la Basílica de San Juan del Real y dos días después el certamen de Bandas de Música en Trascorrales.

CORONAVIRUS

En relación por cómo puede afectar el coronavirus a la celebración de la Semana Santa, la presidenta de las hermandades ha señalado que estarán atentos a las recomendaciones de cara a tomar alguna medida concreta, mientras que Codón, de OTEA, ha señalado que por el momento la hostelería ovetense no ha notado los efectos de una posible disminución del consumo y ha lanzado un mensaje de tranquilidad.