Histórico: Gijón celebra el primer Torneo Nacional de Rugby Playa para mujeres +35

Cartel del Parroches Beach Festival - PARROCHES BEACH FESTIVAL

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Playa de Poniente de Gijón será el escenario este sábado 20 de junio de la celebración del I Torneo Parroches Beach Festival, una cita deportiva y social que nace con un carácter innovador al convertirse en el primer torneo de rugby playa exclusivo para categoría mater (modalidad femenina de jugadoras de más de 35 años) a nivel nacional.

El evento, que se desarrollará desde las 13.00 hasta aproximadamente las 18.00 horas, reunirá a ocho equipos en una jornada diseñada para combinar deporte, convivencia y ambiente veraniego en un entorno privilegiado.

Los equipos participantes serán Bonitas del Norte (Formado por Osas, de Oviedo, y Vacceas, de Valladolid), Chousans, Ilegales, Leonas y Tigresas, junto a los tres conjuntos de Madreñes -Madreñes, Parrochas y Parrochines-, siendo Madreñes la categoría mater del Gijón Rugby Club, la que ejercerá como anfitrión del torneo.

El torneo está organizado por el Gijón Rugby Club, entidad que impulsa esta iniciativa y hace posible su puesta en marcha, apostando por nuevas formas de promover el rugby y ampliar su presencia en el entorno social y deportivo.

Según información de la organización recogida por Europa Press, la competición se disputará en formato de rugby playa 7 contra 7, con partidos compuestos por dos tiempos de siete minutos, lo que garantiza encuentros dinámicos, intensos y atractivos tanto para los participantes como para el público asistente.

A lo largo de la jornada se desarrollará un calendario cerrado de partidos en dos campos simultáneos, permitiendo una participación continua de todos los equipos sin establecer una clasificación final, ya que el objetivo principal es fomentar el disfrute, la participación y el carácter social del rugby en un entorno distendido.

Más allá de la competición, el Parroches Beach Festival se plantea como una experiencia completa que integra deporte y ocio, incluyendo música y un ambiente abierto a toda la ciudadanía.

La iniciativa busca acercar el rugby a la playa y al público general, reforzando los valores de compañerismo, inclusión y diversión propios de este deporte.

Desde la organización se destaca la importancia de este evento como punto de partida de un proyecto con vocación de continuidad. Aunque en esta primera edición el torneo estará centrado exclusivamente en la categoría máster, la intención es consolidarlo como una cita anual dentro del calendario deportivo y, en futuras ediciones, abrirlo a otras categorías para seguir creciendo en participación y repercusión.