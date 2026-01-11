Un hombre de 40 años sufre quemaduras tras incendiarse su vivienda en La Infiesta, Piloña

Incendio en vivienda de La Infiesta, Piloña - SEPA

OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado este domingo en una vivienda de La Infiesta, en Piloña, calcinó por completo la construcción y dejó a un hombre de 40 años con quemaduras de diversa consideración, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). El afectado ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital del Oriente para más pruebas y valoración médica.

Según han informado fuentes de este cuerpo, el fuego se dio por controlado a las 10.17 horas, aunque los bomberos permanecieron en el lugar realizando tareas de enfriamiento, desescombro y revisión de puntos calientes con cámara térmica para evitar reproducciones. Las dotaciones desplazadas desde Piloña, Cangas de Onís y Llanes lograron impedir que el incendio se propagase a un hórreo y a otras dos construcciones cercanas.

El aviso fue recibido por el 112 Asturias a las 07.35 horas. En coordinación con la Guardia Civil y el SAMU, la Sala 112 del SEPA movilizó a varias dotaciones, incluyendo la del parque de Cangas de Onís que, entre otros vehículos se desplazó con la autoescalera, y un efectivo del parque de Llanes con una autobomba nodriza.