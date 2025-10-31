Un hombre herido grave y otro leve en una colisión entre un coche y una furgoneta en la AS-112, en Mieres

Furgoneta y coche implicados en el accidente de la AS-112, en Mieres. - SEPA

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado este viernes heridas de diversa consideración, una de ellas de carácter grave, tras la colisión entre un turismo y una furgoneta en la carretera AS-112, a la altura de Santa Cruz (Mieres), según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El herido más grave es un hombre de unos 70 años, que tuvo que ser excarcelado del interior del vehículo por efectivos de Bomberos del SEPA con base en Mieres. Fue atendido en el lugar por el equipo médico de la UVI-móvil de Mieres y trasladado con pronóstico grave al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, a la espera de más pruebas y valoración médica.

El segundo herido es un hombre de 48 años, que inicialmente se desplazó por sus medios hasta el centro de salud de Santa Cruz de Mieres. Posteriormente fue evacuado en ambulancia al Hospital Álvarez Buylla, con pronóstico leve, también pendiente de evolución.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso del siniestro a las 09.25 horas, alertando de una colisión frontal entre ambos vehículos y la posible presencia de una persona atrapada.

Además de los bomberos de Mieres, hasta el lugar se desplazó el jefe de zona centro del SEPA, así como efectivos del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y la Guardia Civil de Tráfico, que se hizo cargo de las diligencias. También se informó a los servicios de mantenimiento de la vía.