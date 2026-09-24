El Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea incorpora la cirugía compleja de suelo pélvico

Cirujanos en el Hospital Carmen y Severo Ochoa - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea ha comenzado a realizar cirugía compleja y reconstructiva de suelo pélvico gracias a una nueva línea de colaboración con el Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Esta iniciativa permite acercar procedimientos altamente especializados a las pacientes de la comarca suroccidental, ampliar la capacidad resolutiva del centro y reforzar la cooperación entre profesionales de ambos hospitales.

Esta iniciativa cuenta con la participación de la doctora Beatriz Duplá, jefa de sección de Cirugía Mínimamente Invasiva del Servicio de Ginecología y Obstetricia del HUCA y especialista con experiencia en cirugía reconstructiva del suelo pélvico y técnicas laparoscópicas avanzadas, según ha explicado el Principado en nota de prensa.

Las pacientes de la comarca suroccidental podrán acceder a procedimientos quirúrgicos especializados cerca de su domicilio, lo que les evitará desplazamientos a otros centros. Además, la iniciativa contribuirá a reforzar la formación de los profesionales del hospital cangués y favorecerá la incorporación progresiva de nuevas competencias y técnicas quirúrgicas avanzadas.

El Ejecutivo ha asegurado que esta experiencia "abre una vía de trabajo para futuras colaboraciones relacionadas con otras patologías y especialidades", orientadas a impulsar modelos asistenciales compartidos que permitan extender conocimientos, incorporar nuevas técnicas, ahondar en la mejora de la calidad y reforzar la equidad de la atención.