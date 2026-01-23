El Hospital San Agustín conmemora su 50 aniversario con más de 30 actos y jornadas científicas

Acto de presentación de las actividades por el 50 aniversario del HUSA. - GOBIERNO DE ASTURIAS

El Hospital Universitario San Agustín de Avilés celebra este año su 50 aniversario con un amplio programa de actividades que se desarrollará hasta finales de mayo. La planificación incluye eventos lúdicos, culturales y científicos.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha participado en la presentación de los eventos acompañada por el gerente del Sespa, Aquilino Alonso, y el gerente del área sanitaria, Miguel Rodríguez.

Las actividades se desarrollarán en los nueve concejos que hasta la entrada en vigor del nuevo mapa sanitario formaban parte del área de influencia del Hospital San Agustín, que son Avilés, Castrillón, Corvera, Cudillero, Gozón, Illas, Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco.

El calendario también incorpora encuentros científicos, conferencias, concursos y un acto institucional el 19 de mayo. La titular de Salud, ha destacado que la celebración del 50 aniversario del San Agustín marca un punto de partida para alcanzar una nueva meta. "A partir de ahora será centro de referencia de una zona geográfica más amplia que tendrá nuevos servicios y prestaciones, como la unidad de ictus", ha precisado.

Entre los nuevos retos ligados a la transformación del sistema sanitario, Saavedra ha citado la adaptación al envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad y la complejidad clínica, la atracción, fidelización y desarrollo del talento profesional en un contexto de escasez de especialistas, y la integración efectiva de la innovación digital, la inteligencia artificial y la medicina basada en datos.

También ha incidido en el refuerzo de la investigación, la docencia y la transferencia del conocimiento y la mejora de la continuidad asistencial con atención primaria y sociosanitaria, así como la necesidad de avanzar en modelos organizativos más eficientes, sostenibles y centrados en las personas, que garanticen calidad, seguridad y equidad en la atención.

A su juicio, los 1.709 profesionales que integran la plantilla, "forman el alma de la institución sanitaria" y han sido capaces, junto los que han trabajado en estas cinco décadas en el centro, "de combinar su experiencia con la calidez humana; de ofrecer ese trato cercano imprescindible para conseguir los mejores resultados clínicos"

Por su parte, el gerente del área, Miguel Rodríguez, ha manifestado que, además de una fecha "celebramos cinco décadas de compromiso con la salud de la población, cinco décadas en las que hemos evolucionado de un hospital comarcal a un hospital universitario y de referencia". Por ello, se ha diseñado un programa de actividades que busca implicar a "profesionales, pacientes y familias y ciudadanía en general".