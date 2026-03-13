Detenido el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, en la investigación de los bonos comercio

Carlos Baño en imagen de archivo - CÁMARA ALICANTE

ALICANTE/VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la mañana de este viernes al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, han confirmado a Europa Press fuentes de este cuerpo de seguridad

Según ha adelantado el diario Información, el arresto se inscribe en la investigación abierta hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de los bonos comercio de los años 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia.

Dentro de este operativo, que dirige el grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF, se están practicando diversos registros, uno de ellos en la sede de la Federación Alicante de Comercio Facpyme en Alicante, así como en un trastero, han detallado a Europa Press fuentes conocedoras.

Se da la circunstancia de que Baño tenía prevista hoy su presencia en la presentación en la Cámara de Comercio de Alicante del 'Informe sectorial de turismo de la provincia de Alicante', acto al que no ha acudido. Fuentes de la entidad han señalado que la agenda de Baño se ha anulado "por imprevistos".