El Hospital San Agustín refuerza sus servicios con una consulta cardiorrenal que atiende a 29 pacientes

El gerente del Sespa, Aquilino Alonso, durante la VIII Jornada Renal Alcer Asturias. - PRINCIPADO

OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario San Agustín de Avilés ha reforzado sus servicios asistenciales con la puesta en marcha de una consulta cardiorrenal orientada a mejorar la prevención y la calidad de la atención sanitaria de las personas que padecen de forma simultánea enfermedad renal e insuficiencia cardiaca. Este nuevo dispositivo atiende en la actualidad a un total de 29 personas.

El gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), Aquilino Alonso, ha anunciado este domingo la iniciativa durante la inauguración de las octavas jornadas sobre enfermedad renal, organizadas por la Asociación para la lucha contra las enfermedades del riñón (ALCER Asturias).

Según ha explicado Alonso, este modelo de colaboración multidisciplinar entre los servicios de Nefrología y Cardiología persigue ofrecer una atención más integrada a unos pacientes cuyo perfil clínico está asociado a una alta morbimortalidad y un elevado riesgo de reingresos hospitalarios.

El circuito clínico integrado permitirá realizar la valoración y el seguimiento conjunto por parte de ambos especialistas en un mismo día, lo que evitará visitas adicionales al centro sanitario, además de estrechar la supervisión clínica y optimizar la carga asistencial.

La denominada consulta CardioRen se enmarca en la medida anunciada el pasado febrero por el Sespa para la creación progresiva de unidades cardiorrenales integradas en los tres hospitales universitarios de la comunidad, las cuales cuentan con el apoyo de enfermería especializada.

Durante las sesiones de la consulta, los profesionales realizarán una valoración clínica integral que podrá incluir analíticas, electrocardiogramas, ecografías clínicas y estudios de bioimpedancia. Esta última técnica, de carácter no invasivo, mide el porcentaje de grasa corporal, el estado de congestión y la sobrecarga de líquidos con el objetivo de definir el riesgo cardiorrenal y ajustar el tratamiento farmacológico.

El Principado recuerda en una nota de prensa que el centro hospitalario avilesino ya contaba desde hace años con un comité cardiorrenal para afianzar la coordinación entre profesionales ante patologías complejas, una línea de trabajo que se suma a otras actuaciones ya consolidadas. Entre ellas destaca la consulta de enfermería de enfermedad renal crónica avanzada (ERCA), abierta en 2015; la consulta conjunta Nefrología-Obstetricia, activa desde el año pasado para trastornos hipertensivos del embarazo; y el trabajo coordinado con Atención Primaria, que incluyó formación específica en los centros de salud entre febrero y mayo de este año.

Los datos clínicos indican que entre el 30 y el 50 por ciento de las personas ingresadas por insuficiencia cardiaca sufren un deterioro de la función renal, mientras que hasta el 80 por ciento de quienes padecen enfermedad renal crónica avanzada desarrollan patología cardiovascular. Esta combinación configura uno de los perfiles más complejos de la atención hospitalaria, al que la Consejería de Salud y el Sespa buscan responder mediante modelos asistenciales coordinados.