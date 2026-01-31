El Hospital Universitario de Cabueñes implanta por primer vez una prótesis unicompartimental de rodilla

Intervencción pionera. - PRINCIPADO

El Hospital Universitario de Cabueñes implantó esta semana, por primera vez en la sanidad pública asturiana, una prótesis unicompartimental de rodilla, un implante parcial que reemplaza solo la zona desgastada de la articulación, en una intervención asistida por cirugía robótica. Esta operación supone un notable adelanto en la incorporación de tecnología de alta precisión a la cirugía ortopédica y un hito para la sanidad del Principado.

SEgún explica la Consejería de Salud, el procedimiento, que requirió dos intervenciones ejecutadas en el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatológica del centro gijonés, permitió colocar una prótesis medial de rodilla Journey, con la asistencia del robot CORI, un dispositivo portátil desarrollado por la compañía de tecnología médica Smith & Nephew para la realización de artroplastias. La cirugía fue realizada por el equipo del servicio, dirigido por la jefa del mismo, la doctora Manuela Riera, con la participación del jefe de sección, el doctor José Antonio Lavandeira Ares, y la doctora Marlene Álvarez Rico.

En el grupo interdisciplinar que llevó a cabo la operación participaron también las profesionales de Enfermería: Beatriz Mandilla, Ornella Puente y Eva Rodríguez, y del Servicio de Anestesia: Julia Castaño.

La cirugía robótica aplicada a prótesis unicompartimentales de rodilla permite una planificación preoperatoria individualizada y una ejecución quirúrgica de gran precisión, lo que permite un ajuste más exacto del implante a la anatomía del paciente y facilita su recuperación más rápida y con menos dolor. Este tipo de prótesis, indicada en casos seleccionados de artrosis localizada, preserva más hueso y estructuras articulares en comparación con la prótesis total de rodilla.

Esta intervención supone un importante avance en la equidad del acceso a técnicas quirúrgicas avanzadas y refuerza el compromiso de Cabueñes con la innovación tecnológica y la mejora continua de la atención a los pacientes dentro del sistema público de salud.