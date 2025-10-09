El Hospital Valle del Nalón instala baños adaptados para personas ostomizadas

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, y el presidente de la federación de personas Ostomizadas de Asturias, Fermín Montes. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Valle del Nalón, centro de referencia del área sanitaria VIII, con cabecera en Langreo, ha finalizado la instalación de tres nuevos baños adaptados para personas ostomizadas, una actuación que refuerza el compromiso del centro con la dignidad y el bienestar de este colectivo, al proporcionales un espacio donde pueden realizar su higiene con comodidad, seguridad e intimidad.

Una ostomía es un orificio quirúrgico que salva vidas, al permitir la evacuación de heces u orina. Es una solución que se practica en 31 patologías graves, así como en diversos tipos de cáncer.

Los nuevos aseos se han instalado estratégicamente en la habitación 115 de la Unidad de Hospitalización de Cirugía, en la zona de sillones de observación de Urgencias y en Consultas Externas. Los tres disponen de elementos esenciales para la higiene y comodidad de los pacientes: inodoro con sifón elevado, encimera encastrada al inodoro y ducha de mano con gatillo y agua fría.

El centro de referencia en el área sanitaria es pionero en la incorporación de un utilitario de estas características en una habitación de hospitalización, que además se utilizará en la intervención educativa a pacientes para el manejo de la ostomía.

Esta adaptación, que ha supuesto una inversión de más de 13.000 euros, da respuesta a la demanda de la Federación de Personas Ostomizadas de Asturias.

En el hospital de referencia de la cuenca del Nalón se realizan una media de 30 ostomías anuales, entre colostomías y urostomías. Los nuevos baños son los primeros que se instalan en el área. No obstante, el nuevo centro de salud de Sotrondio también contará con otro aseo de estas características.

Esta iniciativa del Hospital Valle del Nalón ayudará a un colectivo que crece un 5% cada año, y al que pertenecen más de un millón de personas en España, si se incluyen los entornos familiares. En Asturias, hay unas 5.100 personas ostomizadas.