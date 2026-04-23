Los hosteleros de Cangas de Onís se comprometen con la DOP Sidra de Asturias

OVIEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los hosteleros de Cangas de Onís han acordado con el Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias ofrecer los productos amparados bajo la Denominación de Origen Protegida como primera opción en sidra natural a quienes visiten sus establecimientos.

De este modo, la villa canguesa se convierte en la sexta localidad, tras Tazones, Lastres, Candás, Llanes y Villaviciosa que se compromete con la marca DOP Sidra de Asturias. Para simbolizar esta alianza, una gran representación de propietarios de sidrerías se ha citado junto al Puente Romano para echar un culín de sidra y reflejar, así, su compromiso con este producto elaborado con manzana 100% asturiana y todo lo que supone de generación de riqueza y empleo en la región.

Al acto también acudió la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural del Gobierno del Principado de Asturias, Begoña López; el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González; y el presidente del Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias, Jorge García.

Los establecimientos comprometidos son Sidrería La Caldera, Sidrería Vega Redonda, Sidrería Llantares de Pelayo, Sidrería La Marivuelta, Sidrería La Cueva, Sidrería El Polesu, Sidrería El Ovetense, Restaurante Balbona Picos de Europa, Taberna Asturcelta, El Molín de la Pedrera, Sidrería La Sifonería de Celso, La Madreñería, Restaurante Los Arcos, Restaurante Neyla, Sidrería Casa Zmoly, Bar Ángel, Casa Pedro y Restaurante El Palco.