El HUCA cierra la última semana del año con siete trasplantes gracias a cuatro donantes

Archivo - Intervención en el HUCA - SESPA - Archivo

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha cerrado la última semana completa del año con siete trasplantes gracias a la solidaridad de cuatro donantes asturianos

Entre el 22 y el 28 de diciembre, los médicos del HUCA realizaron siete trasplantes: cinco de riñón y dos de hígado. Además, dentro del programa de donación de la Organización Nacional de Trasplantes, se enviaron tres riñones y un hígado a otros centros del Sistema Nacional de Salud. En total, la generosidad de cuatro donantes multiorgánicos permitió llevar a cabo once trasplantes, siete de ellos en el HUCA.

En lo que va de año, Asturias suma 82 trasplantes renales -dos de ellos de donante vivo-, dos hepáticos y ocho cardiacos, gracias a la solidaridad de 64 personas y a órganos procedentes de otras comunidades. De esos 64 donantes, 24 lo fueron en asistolia controlada.