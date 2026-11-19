Unidad de neonatos del HUCA - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha incorporado un retinógrafo especialmente diseñado para la población infantil que permite explorar la retina de los bebés prematuros de una manera "mucho más cómoda, rápida, segura y no invasiva".

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, la nueva tecnología facilita el cribado, diagnóstico y seguimiento de la retinopatía del prematuro y evita exploraciones oculares más complejas y molestas para estos pacientes, al tiempo que mejora el control de su evolución mediante el almacenamiento de imágenes de alta calidad.

La retinopatía del prematuro, detalla el Ejecutivo asturiano, es una alteración que puede afectar al desarrollo de los vasos sanguíneos de la retina de los recién nacidos antes de término. Su vigilancia "resulta esencial" para detectar de manera precoz posibles lesiones y adoptar las medidas necesarias antes de que puedan poner en riesgo la visión.

Este equipo permite obtener y conservar imágenes detalladas del fondo del ojo. Con ellas, los profesionales podrán valorar las exploraciones realizadas en distintos momentos y valorar de manera objetiva la evolución de cada bebé durante el periodo de seguimiento.

300 PREMATUROS AL AÑO

En Asturias nacen cada año unos 300 prematuros, de los que aproximadamente a la mitad se les realiza estas pruebas que se repiten con frecuencia para analizar su evolución. Cada año es preciso realizar entre 300 y 400 pruebas de este tipo.

Al tratarse de un equipo portátil, las pruebas podrán hacerse tanto en el HUCA como en el Hospital Universitario de Cabueñes para que las dos unidades de neonatos de Asturias tengan acceso a esta tecnología.