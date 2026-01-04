El HUCA incorpora la última tecnología de broncoscopia para el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón

El HUCA incorpora la última tecnología de broncoscopia guiada por sonda ecográfica para el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón. - PRINCIPADO

OVIEDO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Neumología Intervencionista del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha incorporado una nueva tecnología de ecobroncoscopia radial (EBUS-Radial), que permite localizar en tiempo real los nódulos pulmonares y realizar biopsias precisas para obtener un diagnóstico definitivo con total seguridad.

Según informa el Gobierno asturiano, este equipo usa una minisonda ecográfica de 360 grados para navegar dentro de los bronquios y detectar lesiones periféricas o en la pared de la tráquea que no son visibles mediante una broncoscopia normal.

Supone una importante ayuda para localizar nódulos y tumores en el pulmón y tomar muestras de tejido o líquido, lo que implica un avance para el diagnóstico temprano y mínimamente invasivo

El 24 de octubre se realizó con éxito el primer procedimiento de EBUS-Radial en el HUCA, que se plasmó en un diagnóstico de cáncer de pulmón en fase temprana, que permitió al paciente ser candidato a cirugía curativa.

Actualmente, la mayor parte de este tipo de cánceres se detectan en fases avanzadas, lo que complica el pronóstico y la supervivencia. Con esta técnica, el HUCA da un paso decisivo hacia un diagnóstico más temprano, clave para mejorar la supervivencia y las opciones terapéuticas.

Desde su puesta en marcha en el HUCA, se han realizado 18 procedimientos, con una curva de aprendizaje rápida y resultados consistentes.

Esta técnica permite evitar procedimientos diagnósticos más invasivos, que con frecuencia requieren el ingreso hospitalario y el uso de quirófano. De este modo, se optimizan los recursos y se reduce la carga asistencial. Se trata de un procedimiento ambulatorio, realizado íntegramente en la Unidad de Neumología Intervencionista y sin necesidad de traslado al área quirúrgica.

El uso de esta técnica en un contexto en el que se está evaluando la detección precoz de estas lesiones a través de una tomografía computarizada de baja dosis ofrece la posibilidad de ofrecer un diagnóstico rápido, seguro y mínimamente invasivo.

En conjunto, este procedimiento resulta una herramienta diagnóstica de alto valor añadido, alineada con los programas de cribado poblacional y con los objetivos actuales de una medicina más precoz y eficiente.