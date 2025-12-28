El HUCA reduce un 43% la mortalidad a 30 días tras el alta por insuficiencia cardiaca y la sitúa en el 4,3%

Profesionales participantes en el proyecto. - PRINCIPADO

OVIEDO 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha reducido en un 43% la mortalidad a 30 días tras el alta de pacientes hospitalizados por insuficiencia cardiaca. Este índice se sitúa ahora en el 4,3%, por debajo de la media de los 27 hospitales que participan en el proyecto Modelos asistenciales de atención en insuficiencia cardiaca (MAIC).

Esta iniciativa, impulsada por diversas organizaciones sanitarias y respaldada por sociedades científicas, pretende reducir el número de reingresos y la mortalidad, mejorar la adherencia a los tratamientos y aumentar la satisfacción de pacientes y familias

Según informan desde el Principado en una nota de prensa, la transición al alta en pacientes con insuficiencia cardiaca es crítica por el elevado riesgo de mortalidad y la alta tasa de reingresos. El programa MAIC facilita la implantación de modelos de atención integral y eficientes, orientados a obtener los mejores resultados, mediante planes de acción adaptados a cada hospital. Gracias a este proyecto, el HUCA ha avanzado en un enfoque de gestión por procesos asistenciales, orientado a ganar eficiencia.

En este marco, se han consensuado mensajes clave de autocuidado para los pacientes, se ha creado un cuadro de mando con indicadores específicos para la transición de cuidados y se ha establecido un circuito de continuidad asistencial centrado en el personal de enfermería de la red de atención primaria.

Especialistas de Cardiología, Geriatría, Farmacia y Medicina de Familia, bajo el liderazgo de Medicina Interna, se han integrado en una iniciativa que implica a toda el área sanitaria con el fin de evitar ingresos y reingresos, al tiempo que se mejora la calidad de vida de las personas afectadas.

El HUCA ha implantado un seguimiento estrecho desde el domicilio, con revisión precoz por parte de especialistas --tanto en atención primaria como en el hospital--, e implicación de Urgencias y Farmacia, servicios clave en la gestión de descompensaciones y el control de los tratamientos.

La coordinación de todos los agentes resulta fundamental para planificar la transición y evitar complicaciones. Los servicios de Cardiología, Geriatría y Medicina Interna realizan el seguimiento y, a través del hospital de día, valoran a los pacientes de forma ambulatoria, con lo que se evitan los ingresos prolongados.

La aplicación de la metodología específica de MAIC ha permitido analizar las debilidades y fortalezas de los protocolos del HUCA, elaborar propuestas de mejora, un plan de acción e indicadores de resultados. Todo ello ha mejorado los contactos tras el alta con atención primaria y con el resto de especialistas, lo que ha ayudado a reducir la mortalidad.

El proyecto se ha desarrollado mediante una beca no condicionada de Boehringer y ha contado con el apoyo de la consultora especializada Antares Consulting.