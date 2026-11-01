El HUCA reúne a más de 60 expertos de 12 países en un simposio sobre patologías de la aorta

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OVIEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) volverá a reunir a algunos de los mayores expertos europeos en patología aórtica en una nueva edición del Complex Aorta Symposium, un encuentro científico de referencia impulsado por los servicios de Angiología y Cirugía Vascular y de Cirugía Cardíaca.

La cita congregará a más de sesenta ponentes de doce países, vinculados a medio centenar de hospitales, universidades, institutos, centros de investigación y entidades tecnológicas. Esta participación refleja el reconocimiento internacional alcanzado por el HUCA en el tratamiento de algunas de las enfermedades cardiovasculares de mayor complejidad.

Los profesionales del hospital han convertido el centro en una referencia en el abordaje de aneurismas, disecciones y otras patologías de la aorta. La capacidad para combinar cirugía abierta, técnicas endovasculares y procedimientos híbridos mediante equipos multidisciplinares altamente especializados sitúa al HUCA entre los centros más avanzados en este campo.

En los últimos años, ha consolidado un modelo de colaboración entre los servicios de Angiología y Cirugía Vascular y de Cirugía Cardíaca que permite abordar de forma conjunta los casos más complejos e incorporar, además, a profesionales de Radiología, Anestesiología, Cuidados Intensivos y otras áreas.

Este liderazgo ha permitido reunir en el HUCA a profesionales vinculados con algunos de los centros más reconocidos de Europa, entre ellos, St. Bartholomew's Hospital, Imperial College Healthcare NHS Trust-Imperial College London y Royal Brompton & Harefield NHS Foundation Trust-Imperial College London (Reino Unido), el Aortic Center del Hôpital Pitié-Salpêtrière (Francia), el Akademiska University Hospital (Suecia), el University Medical Center Groningen y el Radboud University Medical Center (Países Bajos) el Antwerp University Hospital (Bélgica), el German Heart Center-Technical University of Munich (Alemania) y el University Clinical Center of Serbia, además de instituciones de Italia, Portugal, Suiza, Polonia y España.

El programa científico abordará los principales retos en el tratamiento de la patología aórtica. Las sesiones analizarán la evolución de las técnicas endovasculares, la cirugía del arco aórtico y de la aorta toracoabdominal, los tratamientos híbridos, la planificación avanzada de procedimientos complejos y la incorporación de nuevas tecnologías de imagen para mejorar la precisión y la seguridad de las intervenciones.

Asimismo, los expertos compartirán experiencias y resultados sobre algunas de las técnicas más innovadoras que están transformando el tratamiento de estas enfermedades, con el objetivo de avanzar hacia procedimientos cada vez más personalizados, menos invasivos y con mejores resultados clínicos.

El encuentro ofrecerá también una oportunidad para reforzar la cooperación entre los distintos grupos europeos de investigación y asistencia clínica dedicados al estudio de estas patologías, favoreciendo el intercambio de conocimiento y el desarrollo de nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas.