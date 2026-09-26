Huerga (PSOE) dice que la Asturias que defienden Queipo y Moreno sería una "pesadilla" para los asturianos

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, ha asegurado esta mañana que la Asturias con la que dicen soñar el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sería "una auténtica pesadilla" para los asturianos. Huerga salía así al paso de los discursos que hicieron los dirigentes del PP este viernes en Llanes, donde coincidieron en un acto.

"Sólo hay que recordar que el presidente de los andaluces es también el presidente de los líos, el que renunció a la moderación y el que asumió sin rechistar el programa de Vox para mantenerse en el cargo tras las últimas elecciones", ha advertido Huerga.

El socialista ha asegurado que el modelo a seguir por parte de Queipo para Asturias queda claro, "por mucho que haya intentado esconderlo durante el debate del estado de la autonomía su único proyecto pasa por firmar un cheque en blanco a la ultraderecha de Vox para desmantelar, recortar y privatizar el estado de bienestar que ha costado años conseguir en nuestra comunidad autónoma".

El secretario de Organización de los socialistas asturianos ha recordado que "durante las sesiones del debate en el parlamento asturiano el PP se ha dedicado a pedir la alternancia, porque no tiene una alternativa para Asturias".

"Se entienden, ahora, los clamorosos silencios durante el debate, la falta de propuestas concretas y la falta de respuesta a las preguntas", ha sentenciado. Fernández Huerga ha asegurado que "lo que los asturianos ya saben es que cheque en blanco que Moreno firmó a Vox es, también, el cheque en blanco que Queipo estaría dispuesto a firmar en Asturias".