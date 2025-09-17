Hunosa recibe un informe ambiental positivo para su proyecto de hidrógeno verde en Langreo

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tramitación administrativa para la construcción de una planta de hidrógeno verde en el Pozo Fondón, en Langreo, ha avanzado este miércoles con la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del Informe Ambiental Estratégico, que considera viable su aprobación.

Según ha explicado Grupo Hunosa en una nota de prensa, serán ellos quienes se encargen de desarrollar el proyecto, denominado Mine-to-H2. Lo harán en colaboración con Hyrem, Alsa, Duro Felguera, la Universidad de Oviedo y el instituto polaco Glowny Instytut Gornictwa (GIG).

La planta reutilizará el agua que vierte la antigua bocamina de carbón para producir hidrógeno verde a partir de energía renovable, generada parcialmente por una planta fotovoltaica en el entorno del Pozo Fondón.

Se trata de un proyecto de economía circular orientado a la movilidad sostenible en el área central de Asturias, que contribuirá a la descarbonización de sectores clave y fomentará la transición hacia una economía más sostenible.

La inversión prevista asciende a 18 millones de euros, de los que la mitad procederán de fondos europeos a través del programa RFCS (Research Fund for Coal And Steel). Según Hunosa, la financiación comunitaria establece plazos concretos, por lo que el avance administrativo en tiempo y forma es crucial para la ejecución de las obras y la puesta en marcha de la planta, prevista para junio de 2027.

El proyecto refuerza el papel del histórico Pozo Fondón, que abandonó la explotación de carbón para albergar actualmente una red de calor con energía geotérmica y biomasa, el Archivo Histórico de Hunosa y la estación central de la Brigada de Salvamento Minero.