Identificadas cinco de las seis víctimas del franquismo exhumadas de la fosa de A Caridá, en El Franco

Ovidio Zapico, junto a familiares de las víctimas - EUROPA PRESS

OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha anunciado este jueves la identificación positiva de cinco de las seis víctimas exhumadas en la fosa común del cementerio de A Caridá, en el concejo asturianos de El Franco, entre las que se encuentran dos de las tres hermanas Ferrer.

La entrega oficial de los restos a las familias está prevista para el próximo mes de mayo en A Caridá, un acto que permitirá "culminar el proceso de identificación y avanzar en los principios de verdad, justicia y reparación", ha dicho Zapico.

El anuncio se ha producido tras la reunión mantenida con las familias de las víctimas, en la que han participado la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto; la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado y la concejala de Cultura de El Franco, Victoria Zarcero.

Según ha explicado Zapico, los trabajos de exhumación, iniciados en diciembre de 2024, permitieron localizar seis cuerpos en una fosa en la que inicialmente se buscaba a tres víctimas.

Los análisis antropológicos y genéticos realizados posteriormente han permitido identificar con certeza a cinco de ellas, alcanzando un índice de efectividad del 83 %, muy superior a la media habitual en este tipo de procesos que ronda el 10%. Entre las personas identificadas se encuentran dos de las tres hermanas Ferrer -Luz Ferrer Díaz, Mercedes Ferrer Díaz y Maura Ferrer Díaz-, que tenían entre 17 y 21 años en el momento de su desaparición.

Los estudios genéticos han confirmado que dos de los restos corresponden a hermanas, aunque la ausencia de muestras biológicas previas impide determinar con exactitud cuál de ellas no se encuentra en la fosa. Junto a ellas, han sido identificados también Ramón Cuesta Blanco, Lorenzo Solís y Francisco Pena, víctimas de la represión franquista en los primeros meses de la Guerra Civil.

Tras la reunión, un sobrino de las hermanas Ferrer y otro de Lorenzo Solís han trasladado a los medios de comunicación su agradecimiento por la labor desarrollada, destacando la importancia de este trabajo para las familias tras décadas de incertidumbre.

Durante su intervención, el consejero Ovidio Zapico ha subrayado el carácter "especialmente emotivo" de este avance, señalando que permite "cumplir una parte, pequeña pero muy significativa, de la deuda histórica que tenemos las administraciones con las víctimas del franquismo y sus familias".

Zapico ha recordado que estas actuaciones forman parte de las primeras exhumaciones impulsadas íntegramente con financiación pública en Asturias y ha destacado que permitirán a las familias "cerrar un círculo tras décadas de dolor, dudas y estigmatización".

Por su parte, la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, ha explicado que el proceso ha incluido un primer análisis antropológico realizado en la Universidad de Oviedo, que determinó la existencia de dos mujeres y cuatro hombres entre los restos hallados, seguido de estudios genéticos que han permitido confirmar la identidad de cinco de ellos.

Collado ha señalado además que la investigación se ha ido ampliando gracias a la colaboración de familiares y a la recopilación de testimonios, lo que ha permitido avanzar en la identificación de personas desaparecidas en el mismo periodo.