Identifican a un aficionado del Real Oviedo por un insulto racista a Rashford durante el partido contra el Barcelona

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado a un aficionado del Real Oviedo como presunto autor de un insulto racista dirigido al jugador del F.C. Barcelona Marcus Rashford durante el partido de Primera División disputado el pasado 25 de septiembre en el estadio Carlos Tartiere.

Los hechos ocurrieron en el minuto 31 del encuentro, cuando el jugador inglés se disponía a ejecutar un saque de esquina. El espectador, ubicado en el fondo sur del estadio, le gritó "Rashford, negrata", un comentario que fue grabado y difundido a través de la red social X (antes Twitter), permitiendo su amplia difusión.

Tras la denuncia presentada por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), la Brigada Provincial de Información de Oviedo, en coordinación con la Comisaría General de Información, abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del estadio, aportadas por la Unidad de Control Organizativo (UCO), resultó clave para identificar al autor, quien fue investigado por un delito contra la integridad moral y otro de odio. Tras prestar declaración en dependencias policiales, los hechos fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, en funciones de guardia.

Además, el aficionado ha sido propuesto para sanción administrativa por infracción de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que contempla multas de hasta 60.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos.

La Fiscalía Delegada para la Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación también ha sido informada del caso, dado que estos delitos pueden conllevar penas de hasta tres años de prisión.

La LFP ha reiterado su compromiso con la erradicación de los actos violentos, racistas, xenófobos y sexistas en el fútbol profesional, mientras que la Policía Nacional mantiene como prioridad la lucha contra los delitos de odio y la violencia en el deporte, siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad.