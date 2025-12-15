Idonial lidera un proyecto de reciclaje de virutas de titanio para la industria de la defensa

Virutas de titanio - IDONIAL

OVIEDO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico asturiano Idonial lidera el proyecto internacional 'Chipart', de reaprovechamiento de virutas de titanio para el sector de la defensa.

Según ha indicado Idonial en nota de prensa, este proyecto abarca desde el mecanizado hasta la fabricación aditiva y se enmarca dentro de una convocatoria de la Agencia Europea de Defensa (EDA) para impulsar la pruebas de concepto relacionadas con la economía circular en el sector defensa.

El proyecto "abrirá un nuevo camino para las cadenas de suministro de titanio locales y sostenibles, y un uso más amplio de las aleaciones de titanio en aplicaciones de alto rendimiento".

El centro tecnológico explica que el titanio se utiliza ampliamente en las industrias militar y civil debido a su relación resistencia-peso, durabilidad y resistencia, lo que lo hace "ideal" para aplicaciones como turbinas de aeronaves, componentes de artillería, válvulas submarinas y blindaje protector ligero. Sin embargo, su elevado coste, debido a la complejidad del procesamiento y al suministro limitado, limita su adopción generalizada.

"Chipart busca abordar estos desafíos transformando las virutas de titanio en productos de alto valor, aptos para aplicaciones militares", han explicado. Combinado con la fabricación aditiva, este enfoque permite equipos de protección más personalizados y diseños de blindaje optimizados.

PRUEBA DE CONCEPTO

En el proyecto se va a realizar una prueba de concepto que "demuestre la valorización de la chatarra" de Ti-6Al-4V, procedente del mecanizado, en productos de alto valor añadido mediante fabricación aditiva (FA) en pasos sencillos y de bajo consumo energético.

Los objetivos específicos son optimizar los procesos de reciclaje de titanio para minimizar el impacto ambiental mediante fresado mecánico y evaluar los resultados mediante un Análisis del Ciclo de Vida (ACV) simplificado.

El consorcio de Chipart está formado por el centro tecnológico Idonial, CRM Group (Bélgica) y el Instituto Tecnológico Danés (Dinamarca).