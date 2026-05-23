idosEl PP denuncia el "abandono" de la N-634 en Nava pese a tener 12 millones comprometidos por Transportes

La diputada nacional del PP asturiano Esther Llamazares y el edil del PP de Nava Pablo Onís junto a la ermita del Ángel de la Guarda. - PP ASTURIAS

NAVA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular (PP) por Asturias Esther Llamazares y el concejal del PP en el Ayuntamiento de Nava Pablo Onís han denunciado este sábado el "abandono", la "marginación" y el "castigo permanente" del Gobierno de España a las infraestructuras asturianas, poniendo como ejemplo el estado "completamente deficiente" y el retraso en las obras de la carretera N-634 a su paso por el municipio.

En declaraciones a los medios, Llamazares ha criticado que, mientras el Ejecutivo central mantiene "paradas" estas actuaciones, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, se encuentra "salpicado de manera permanente por la corrupción".

La parlamentaria 'popular' ha detallado la evolución presupuestaria de un compromiso que "ya en el año 2021 comprometió 6.270.000 euros", una cifra que pasó a 7.270.000 euros en 2022 y que "por fin" se tradujo en la aprobación de un proyecto por valor de 12 millones de euros en 2023. "Fue publicada, pero también, por supuesto, y como no podía ser de otra forma, olvidada", ha lamentado, incidiendo en que el impacto real de la prórroga presupuestaria demuestra que el Gobierno "tiene completamente marginada esta zona".

Por su parte, el edil del PP de Nava Pablo Onís ha recordado que en agosto de 2023 el alcalde del municipio "anunciaba a bombo y platillo una inversión millonaria en la renovación integral de la Nacional 634". "Se van a cumplir tres años y los usuarios de la vía, que somos los vecinos de Nava, podemos comprobar día a día cómo esos 12 millones de euros nunca llegaron", ha reprochado, afeando que ni el mantenimiento del firme ni el resto de cuestiones de seguridad vial se han abordado porque el Ministerio "ha estado ocupado en otras cuestiones que nada tienen que ver con las infraestructuras".

ACCESOS DEFICIENTES EN LA URBANIZACIÓN SALES

Además de la situación de la N-634, Onís ha exigido una solución a lo que ha calificado como una "deuda histórica" con los residentes del entorno. En concreto, se ha referido a los vecinos de la urbanización Sales y del Pueblo Asturiano, quienes carecen de unos accesos "razonables y en condiciones de seguridad".

"Cada día que tienen que acceder a sus viviendas, tienen que hacer determinadas maniobras en condiciones de una inseguridad total", ha alertado el concejal.