El IES de La Eria (Oviedo) acoge un acto homenaje a Tino Brugos

Homenaje a Tino Brugos.

OVIEDO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Suatea organiza este sábado, a las 11:00 horas, un acto en recuerdo del compañero Tino Brugos en el salón de actos del IES de La Ería (C/La Regenta 4, Oviedo). En el acto va a haber intervenciones de personas que lo conocieron, y entre ellas van a intercalar alguna actuación musical y proyectar material audiovisual.

Tino Brugos fue un profesor de historia comprometido con su tiempo en todas las causas justas: colaboró en la creación de los COSAL y de XEGA; fue militante de la Liga Comunista Revolucionaria primero, y de SUATEA-Confederación Intersindical-Intersindical Asturiana después; miembro de la revista Viento Sur y clave en los movimientos de solidaridad con Palestina, con el pueblo del Kurdistán y en el movimiento antimilitarista.

También trabajó por la memoria democrática en la Fundación Andreu Nin y en La Comuna d'Asturies. El acto es abierto a todas y todos los que queráis acompañarnos, hasta completar aforo.