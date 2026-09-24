El IES de La Florida pasa a llamarse 'Xuan Bello' y Barbón propondrá la Medalla de Asturias para el escritor

Homenaje a Xuan Bello en el IES de La Florida, que desde hoy luce el nombre del autor. En la imagen el presidente del Principado, Adrián Barbón, con la hija y la viuda de Xuan Bello, las consejeras Eva Ledo y Vanessa Gutiérrez, y directivos del IES. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha presido este jueves el acto en el que el IES del barrio de La Florida ha adoptado oficialmente el nombre de 'IES Xuan Bello', en memoria del escritor asturiano fallecido en julio de 2025. Durante la ceremonia, Barbón ha anunciado que propondrá la concesión de la Medalla de Asturias a título póstumo para el autor.

En unas declaraciones a los medios momentos antes de participar en el homenaje, el presidente ha señalado que el de hoy es un día "muy emotivo y sentimental", al dar el nombre de forma oficial al IES Xuan Bello. Se trata, ha dicho, de una manera de "mantenerle vivo permanentemente" y además vinculado a una de sus pasiones, la educación.

Este es, según Barbón, un día "muy importante" para Asturias y para Oviedo, aunque esté "cargado de dolor" porque la muerte del escritor "fue un golpe que impactó de lleno en el corazón a todos". En su intervención en el acto oficial, el presidente ha anunciado que propondrá otorgar la medalla de Asturias a Xuan Bello.

La viuda del escritor, la presentadora y concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Sonia Fidalgo, ha asegurado que es un día "de emociones encontradas" en el que tanto ella como su hija Lena Bello solo pueden "dar gracias". "No puedo decir que sea un orgullo porque ojalá no tuviera que ser, pero si echamos la vista para adelante, que es lo que nos enseñó siempre, es un paso muy guapo al futuro", ha dicho.

El acto en el instituto consistió en un recorrido por las instalaciones del centro que finalizó en el polideportivo, donde tuvo lugar una lectura de poemas del alumnado de asturiano junto al gaitero Flavio Rodríguez. Allí también pronunciaron unas palabras tanto Barbón como Sonia Fidalgo y se interpretó el himno del instituto, compuesto por los alumnos junto al músico Alfredo González.