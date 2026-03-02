Igualdad, respeto y cultura vertebran el programa del 8M este año en Oviedo

María Velasco - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Políticas Sociales en Avilés, María Velasco, ha presentado este lunes los actos programados por el Ayuntamiento de Oviedo con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de este año.

"La igualdad y el respeto son valores que se transmiten a través de la cultura. En este año queremos promover y reconocer la contribución de las mujeres en la transformación cultural de nuestra sociedad", ha subrayado la edil.

Con la campaña de este año se busca simbolizar la lucha y el trabajo colectivo por el reconocimiento y la visibilización del papel fundamental de las mujeres en la construcción cultural, dando voz a sus experiencias, sus demandas y sus aportes históricos.

La imagen de la campaña ha sido creada por Andrea Franceschi, joven ilustradora que inició su trayectoria en el ámbito infantil, editorial y de marca, colaborando con festivales y proyectos vinculados a la creación de marca.

Para conmemorar estas fechas se han diseñado un programa con más de 50 actividades que se desarrollarán entre los meses de marzo, abril, mayo y junio.

"Trabajar por la igualdad y el respeto es una tarea colectiva, es una responsabilidad de todos y de todas. Como cada año, durante el acto institucional que se celebrará el día 4 de marzo, rendiremos un homenaje en esta ocasión a cuatro mujeres que, por su acción y su lucha diaria, son un ejemplo de esfuerzo, profesionalidad, compromiso y progreso: Purita de la Riva, concertista, docente y defensora del patrimonio musical regional; Carmen Benedet, pionera del galerismo de España; Consuelo Vallina, una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo en Asturias y Elise Florentine, artista visual y figura emergente del panorama artístico, mujeres que han sido, serán, referentes y modelos a seguir para las niñas y mujeres del presente y del futuro", ha explicado.