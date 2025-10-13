La III Marcha Solidaria de Asicas recorrerá tres concejos asturianos para visibilizar el ictus

OVIEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Ictus de Asturias y otras lesiones cerebrales adquiridas (Asicas), en colaboración con varios ayuntamientos asturianos, organiza la III Edición de la Marcha Solidaria para ganar al ICTUS, una iniciativa destinada a apoyar a las personas afectadas y sensibilizar sobre la prevención, detección y atención ante esta enfermedad neurológica.

La marcha se celebrará el 18 de octubre en Noreña, el 19 en Nava y el 26 en Infiesto, y está abierta a personas de todas las edades. Además, se ha habilitado un Dorsal Cero para aquellas personas que no puedan acudir pero deseen colaborar.

Los objetivos principales de la iniciativa son recaudar fondos para terapias de rehabilitación, visibilizar el ictus; y recordar los beneficios del ejercicio físico para la salud cerebral, dando ejemplo con la participación activa de la comunidad.

Las inscripciones están abiertas en la web de la asociación y cuentan con una cuota solidaria para todas las personas que deseen contribuir a esta causa.