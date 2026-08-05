Ilegales lanza la preventa de la edición 'Deluxe' de 'Todos están muertos', ideada por Jorge Martínez

Portada de la edición Deluxe del disco 'Todos están muertos' de Ilegales - ILEGALES

OVIEDO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ilegales ha puesto en preventa la edición 'Deluxe' de su álbum 'Todos están muertos', un proyecto que el fallecido cantante Jorge Martínez (Jorge Ilegal) impulsó en 2022 para reeditar el disco publicado originalmente en los años 80. El disco saldrá a la venta oficialmente el 30 de octubre.

Según ha explicado la banda en un comunicado, el proyecto comenzó a gestarse en 2022 por iniciativa del propio Jorge Martínez, quien planificó esta reedición junto a Willy durante la preparación de los materiales de los álbumes 'Ilegales' y 'Agotados de esperar el fin'.

La publicación respeta las decisiones adoptadas en su momento por Martínez y se ha visto retrasada tras no haberse podido completar a finales de 2025 ni principios de 2026 como estaba previsto. Esta entrega incluye el trabajo original junto a un disco adicional con cuatro temas inéditos de aquellas sesiones: 'Nabo', 'Melmoth', 'Western' y 'El anticristo'.

Asimismo, se han recuperado tomas en directo de 1985 y 1986 por el entonces técnico de sonido del grupo, Juan Martínez, las cuales han sido posteriormente digitalizadas y restauradas por Willy. La remasterización del sonido ha corrido a cargo de Daniel Sevillano en los Estudios OVNI, quien ha mantenido los parámetros de las anteriores ediciones al no haber podido contar con la validación final de Jorge Martínez.

La reedición estará disponible en formatos de doble CD 'digipack', LP con CD extra y una edición especial limitada en vinilo de color.