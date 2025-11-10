Inaugurada la IV edición de la Semana de la Circularidad de la Cátedra Cogersa de Economía Circular. - UNIVERSIDAD

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Cogersa de Economía Circular inauguró este lunes en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo la IV edición de la Semana de la Circularidad, que se desarrollará estos próximos días, hasta el viernes 14 de noviembre, tanto en la capital como en las sedes de la institución educativa en Gijón y Mieres.

El director de la cátedra, el profesor José Luis Viesca, fue el encargado de detallar, durante el acto inaugural, un programa que busca una "participación amplia y transversal" en torno a la circularidad.

Se trata, señaló Viesca, de lanzar un "mensaje de cambio hacia una economía circular que ya está en marcha". En el también estuvieron presentes la gerente de Cogersa, Paz Orviz; la directora general de Medio Ambiente del Principado de Asturias, Susana Madera; la vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa, Susana Luque; y la subdirectora de la Cátedra, Paula Oulego.

Paz Orviz destacó en su intervención que Cogersa "quiere ser la locomotora de la economía circular en Asturias" y que, para ello, la Cátedra que fue creada en 2018 constituye un importante instrumento de divulgación y al mismo tiempo colaboración con la Universidad que "se ha afianzado a lo largo de estos años".

Por su parte, Susana Madera subrayó la importancia de la economía circular como "gran aliada" en la lucha contra el cambio climático y felicitó a la Cátedra tanto por el programa de la semana circular, "mucho más que un ciclo de conferencias", como por el fallo de los premios a mejores trabajos Fin de Master, Fin de Grado y Tesis doctoral, que se entregarán el próximo viernes.