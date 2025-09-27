Inaugurado el Mercadillo de La Corredoria

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Corporación municipal, encabezados por el Alcalde, Alfredo Canteli, han visitado este sábado el Mercadillo de La Corredoria en la jornada inaugural.

Canteli ha recordado que con esta apertura se cumple una de sus promesas electorales con la que "se dinamiza el barrio, se refuerza el tejido productivo de la zona y se fomenta el consumo en el comercio de proximidad y en la hostelería del barrio".

El Mercadillo cuenta con un total de 74 puestos: 54 puestos de venta generalista con concesión para cuatro años, 5 puestos dobles de venta generalista que se rotarán por periodos de dos meses, 8 puestos hortofrutícolas, una camioneta de asador de pollos y otra de quesos asturianos. Además, el mercadillo incluye un puesto de información atendido por personal del Ayuntamiento de Oviedo. Permanecerá abierto todos los sábados, en la Plaza del Coceyín, de 09.00 a 15.00 horas. Durante las tres próximas semanas se seguirán ofreciendo actividades infantiles para dinamizarlo.

GAZA

Los periodistas han preguntado al Alcalde por las quejas de la plataforma Asturias con Palestina, quienes afirmaron de que el consistorio había puesto obstáculos a una movilización este sábado en la Plaza de la Catedral a favor de Palestina y contra el genocidio.

Canteli ha dicho que tenía entendido que no se había tramitado en tiempo y forma y que por eso no se podía autorizar el espacio, si bien ha comentado que cuando sucedió él estaba de baja.

Respecto a las críticas por la posición del Ayuntamiento en relación a lo que está ocurriendo en Gaza, Canteli ha dicho que los que tienen verdadero poder deberían arreglar lo que está ocurriendo "de una puñetera vez". Ha pedido que desaparezcan las guerras. Cuando le han preguntado sobre el término 'genocidio' ha contestado que es algo que está en discusión y que él aún no lo tiene claro.