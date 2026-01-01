Un incendio en una cinta transportadora de Veriña obliga a suspender la circulación de cercanias entre Serín y Gijón

OVIEDO 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en una cinta transportadora de ArcelorMittal que pasa por encima de las vías ha obligado a suspender la circulación entre Serín y Gijón y entre Perlora y Gijón (Ancho Métrico), según informa Adif en su cuenta de la Red X.

Desde el operador ferroviario se informa del establecimiento de un plan alternativo de transporte por carretera entre Avilés y Gijón para trenes de Ancho Métrico.

Están afectado los trenes de LD, MD y Cercanías de líneas C-1 y C-4 de Asturias.