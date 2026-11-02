Un incendio en el cuadro eléctrico de un edificio de Ribadesella obliga a revisar todas las viviendas - SEPA

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado este lunes en el cuarto eléctrico de un edificio de seis plantas de la calle Ramón Soto, en Ribadesella, afectó por humo al resto del inmueble, aunque no se registraron daños personales, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El aviso al 112 se recibió a las 7.21 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Asturias de los parques de Cangas de Onís y Llanes, además del jefe de zona del Oriente. También fueron informados la Policía Local y el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

Una vez extinguido el fuego, los bomberos ventilaron el hueco de la escalera y revisaron todas las viviendas del edificio.