Un incendio quema una cochera con un vehículo y afecta a otras dos en Raíces Nuevo (Castrillón)

Incendio en una cochera en Raíces Nuevo (Castrillón). - SEPA

AVILÉS, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha quemado una cochera con un vehículo en su interior y ha provocado daños por la temperatura y el humo en otras dos situadas en la localidad de Raíces Nuevo, en Castrillón, un suceso que se ha saldado sin personas afectadas.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias, según ha informado a través de la red social 'X', recibió el aviso a las 16.53 horas. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Avilés, junto al jefe de zona centro oeste.

Las cocheras afectadas se encuentran ubicadas en un patio interior cercano a un edificio de tres alturas. Para sofocar las llamas y frenar su avance, los bomberos tuvieron que forzar la puerta de los dos garajes anexos con el objetivo de refrigerar la zona y evitar que el fuego se propagase.

Los bomberos dieron por controlado el incendio a las 18.10 horas. De todo lo sucedido se informó a la Policía Local.