Quema un hórreo en Paredes. - SEPA

OVIEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha calcinado por completo esta madrugada un hórreo situado en Paredes, en el concejo de Las Regueras, sin que se hayan registrado personas afectadas, según informa el 112 Asturias en su cuenta de la red X.

El aviso al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) se recibió a las 00.13 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Asturias con base en La Morgal, que dieron por controlado el incendio a las 01.10 horas.

Los bomberos regresaron a su base a las 03.14 horas después de realizar una revisión del lugar para evitar una posible reignición, siguiendo el protocolo establecido.