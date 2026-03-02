Un incendio quema mobiliario y enseres en una vivienda de Grado sin causar heridos

Bomberos sofocan un incendio en un piso de Grado. - SEPA

GRADO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha quemado diverso mobiliario y enseres en una vivienda situada en el tercer piso de un edificio de tres alturas en la calle El Bolao, en Grado, sin que se registrasen personas afectadas, según datos del 112 Asturias difundidos en su cuenta oficial en la red social X.

El aviso al centro de coordinación del 112 Asturias se recibió a las 07.11 horas, quedando el fuego controlado a las 07.54 horas.

Al lugar del suceso acudieron efectivos de Bomberos de Asturias con base en el concejo moscón, que regresaron a su parque a las 08.54 horas, una vez finalizados los trabajos de extinción y ventilación del inmueble.