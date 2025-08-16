Incendios en Asturias: el SEPA activa una alerta ante el peligro en dieciséis municipios

Archivo - El Monte Naranco, en Oviedo, tras el incendio que sufrió el 31 de marzo de 2023. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha emitido esta mañana un mensaje de alerta a la población a través de la plataforma ES-Alert debido a los incendios forestales que afectan a la región. Los focos activos se registran en Cabrales (Camarmeña), Genestoso en Cangas del Narcea y Villar de Vildas en Somiedo.

El aviso afecta a los municipios de Cangas del Narcea, Ibias, Degaña, Somiedo, Teverga, Quirós, Ponga, Lena, Aller, Caso, Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Amieva, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja.

Se solicita a la población abandonar toda actividad recreativa y deportiva en el medio natural, tanto en Picos de Europa como en la Cordillera Cantábrica, y evitar el tránsito en las zonas afectadas. Las autoridades recuerdan que se debe llamar al 112 únicamente en caso de emergencia.

El SEPA insiste en extremar las precauciones ante el alto riesgo de incendios forestales y recuerda que están prohibidas todas las quemas, encender fuego al aire libre, uso de material pirotécnico o maquinaria y vehículos en zona forestal. También se recomienda no adentrarse en áreas boscosas para no poner en riesgo la seguridad propia ni la del personal que actúa en la emergencia.