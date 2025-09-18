El índice de riesgo de incendios forestales será 'extremo' este viernes en cinco municipios asturianos

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El índice de riesgo de incendios forestales será este viernes 19 de septiembre 'extremo' en cinco municipios de los 78 de los que consta el Principado de Asturias.

Así consta en las previsiones realizadas por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). Los municipios con índice 'extremo' serán los de Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias y Somiedo.

El Gobierno autonómico distribuye diariamente este índice, según las previsiones del Indurot, que trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'. El resto de Asturias se mantiene con un índice 'alto' y 'muy alto'.