Indra retrasa la presentación de la segunda etapa de su plan estratégico hasta después de verano

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Indra ha retrasado la presentación de la segunda etapa de su plan estratégico 'Leading the future' hasta después de verano. El nuevo presidente de la firma, Ángel Simón, anunciaba esta decisión durante su presentación oficial ante los empleados de la compañía de defensa y tecnología, que se celebró este pasado miércoles por la tarde, tal y como han confirmado a Europa Press en fuentes conocedoras y adelantó 'Expansión'.

Este evento también contó con la participación del consejero delegado de Indra, José Vicente De los Mozos, quien, a la par de Simón, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la plantilla tras unos meses de incertidumbre provocada por la polémica entre el anterior presidente, Ángel Escribano, y el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En cuanto al plan estratégico, De los Mozos ya había declarado esa misma mañana que actualizarlo y definir su segunda etapa era una de las dos "prioridades" del ejercicio de este año 2026.

"Hicimos el plan estratégico 'Leading the Future' bajo el mandato de Marc Murtra, después, hemos seguido con la etapa de Ángel Escribano, que lo impulsó, y ahora empezamos esta nueva etapa con Ángel Simón, que también apoya este plan estratégico", explicó De los Mozos durante su participación en el foro 'Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! Crecimiento, cohesión e incertidumbre', un simposio organizado por 'El Español', 'Invertia' y 'Disruptores' que se celebra esta semana en Madrid.

Asimismo, el recién llegado presidente aseguró que no se han retomado las negociaciones para continuar con la operación de integración de Ecribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano, después de que esta, el pasado mes de marzo, se retirase de la misma tras el comunicado de la SEPI pidiendo que se resolviese el "conflicto de interés" existente.