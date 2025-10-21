Ingresa en prisión un delincuente, detenido en Avilés, especializado en robos con vehículos sustraídos

AVILÉS 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción de Guardia de Avilés ha decretado el ingreso en prisión de un delincuente multirreincidente y de alta peligrosidad, especializado en el robo a establecimientos utilizando vehículos sustraídos. La Policía Nacional, con este arresto, ha desarticulado una actividad delictiva que se extendía por varias localidades de Asturias y Galicia.

La detención se produjo la madrugada del pasado 13 de octubre, tras ser alertados los agentes de un robo con fuerza en un conocido bar del barrio de Versalles, en Avilés. El método empleado por el autor fue el de fractura del cristal por 'alcantarillazo'. Un testigo presencial, agredido por el delincuente, avisó a la Policía Nacional.

El detenido es un delincuente reincidente conocido por su patrón de conducta: la sustracción de vehículos en una demarcación policial para, seguidamente, desplazarse y cometer nuevos robos en establecimientos de otros municipios. Este modus operandi itinerante, que le llevó a perpetrar hasta tres robos en la misma noche, le permitía mantener su actividad criminal y dificultaba su localización.

Tras las investigaciones pertinentes, la Policía Nacional logró vincular al detenido con diversos delitos. Se le han imputado al menos dos hechos adicionales en Avilés, además de múltiples robos y asaltos a establecimientos cometidos en otras zonas de Asturias y Galicia, donde replicaba el mismo patrón delictivo.