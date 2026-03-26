Iniciada la tramitación del estudio informativo y ambiental del tramo La Espina-Tineo tras 20 años parada

Alternativas contempladas para el tramo La Espina-Tineo. - PRINCIPADO

OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha iniciado la tramitación del estudio informativo y ambiental del tramo La Espina-Tineo de la autovía del occidente, que actualizará los trabajos técnicos elaborados hace casi dos décadas para impulsar la ejecución de la obra. Además el Principado exige al Ministerio de Transportes el fin de las obras de estabilización del talud de Casa Zorrina.

Respecto al nuevo documento, el mismo completará toda la tramitación ambiental previa exigida, además de definir y comparar diversas alternativas de trazado según su funcionalidad, integración territorial, seguridad y viabilidad económica.

El posterior contrato de licitación, con un presupuesto de 184.307 euros y un plazo de ejecución de nueve meses, permitirá disponer de una base técnica plenamente actualizada, adaptada a la normativa vigente y a la realidad actual del territorio. Este paso resulta necesario para licitar después el proyecto de ejecución del tramo La Espina-Tineo en 2027.

El documento incorporará un estudio del tráfico y la demanda, análisis coste-beneficio y una primera aproximación geológica y geotécnica paraanticipar los posibles condicionantes constructivos y garantizar su viabilidad técnica y económica.

TRAMO SALAS-CORNELLANA

Por otra parte, el Principado exige al Ministerio de Transportes el fin de las obras de estabilización del talud de Casa Zorrina y la apertura en este año del tramo Salas-Cornellana de la A-63, una actuación que permanece condicionada por el deslizamiento ocurrido en 2021, pero cuyo retraso el Gobierno asturiano considera injustificable.

Por ello, ha reclamado del ministerio un compromiso firme, con plazos concretos y una ejecución efectiva, para poner en servicio un tramo esencial para la movilidad del suroccidente asturiano.

Esta actuación forma parte de las prioridades recogidas en la Alianza por las infraestructuras que Asturias necesita, que identifica las inversiones clave para garantizar la cohesión territorial y el desarrollo equilibrado de la comunidad.

En este marco, el Gobierno de Asturias ha reclamado también la ejecución del segundo carril entre El Regueirón y La Espina, imprescindible para asegurar la continuidad de la autovía hasta Tineo.

El desarrollo del eje de la A-63 constituye una prioridad estratégica. Su culminación resulta clave para corregir el déficit histórico de infraestructuras en el suroccidente, mejorar la accesibilidad, reforzar la cohesión territorial y favorecer el desarrollo económico de estas comarcas.