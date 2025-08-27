Iniciadas las obras del colector general de la Avenida de Viella, en Lugones

OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García y el concejal de Abastecimiento de Agua, Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales, Pergentino Martínez, han visitado este miércoles el inicio de las obras de ampliación y desdoblamiento del colector general de la Avenida de Viella en la Glorieta de la Avenida de La Constitución, en Lugones.

Según ha informado el Gobierno asturiano, las obras cuentan con un presupuesto de 209.330,48 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Tal y como explicó el primer edil, en 2022 el Ayuntamiento urbanizó casi por completo la Avenida de Viella, desde la Avenida de Oviedo hasta el paso inferior de la A-66, renovando todos los servicios urbanos, entre ellos la red de colectores de saneamiento.

La única zona no intervenida fue la glorieta de intersección con la Avenida Constitución (denominada Boulevard de Lugones), ya reformada años antes. Sin embargo, los colectores antiguos de dicha glorieta, que no fueron sustituidos, no tienen capacidad hidráulica suficiente para dar continuidad a los caudales de aguas transportados.

Como consecuencia, ante elevados caudales de agua de lluvia por fuertes precipitaciones, la red en esta zona hacia aguas arriba entra en carga al no ser capaz de desaguar en la rotonda los caudales aportados, con los consiguientes problemas de inundaciones y desbordes que se producen en esta zona.

Las obras iniciadas consisten en la sustitución y renovación de 221,85 metros de varios tramos de diferentes diámetros de la red de saneamiento que discurren a lo largo del ámbito anteriormente mencionado. El proyecto contempla la reposición del pavimento afectado, así como la señalización viaria.