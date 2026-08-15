Iniciativa pol Asturianu reclama la oficialidad como "compromiso ético e irrenunciable"

Marta Mori, en Fidma - INICIATIVA POL ASTURIANU

OVIEDO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vocal de Enseñanza de la asociación Iniciativa pol Asturianu, Marta Mori, ha reclamado en Gijón la oficialidad de la lengua asturiana como un "compromiso ético, democrático e irrenunciable" durante la celebración del Día de la Lengua Asturiana en la Feria Internacional de Muestras de Asturias.

Mori ha advertido de que a pesar de la Ley de Uso y Promoción del Asturiano de 1998, la lengua sigue siendo invisibilizada en espacios públicos e institucionales, como habría ocurrido en la inauguración de una calle dedicada a Igor Medio en Gijón o en los pabellones de la feria, donde ha asegurado que "el asturiano se oculta tras los códigos QR, se arrincona, como hace años se arrinconaba dentro de las casas en la creencia de que era vergonzoso hablarlo públicamente".

La representante de Iniciativa pol Asturianu ha criticado que "el asturiano no existe solo para rellenar programas electorales; también hay que cumplirlos", en referencia a incumplimientos de compromisos adquiridos por administraciones públicas respecto a la promoción del idioma asturiano.

A pesar de estos desajustes, Mori ha destacado que "este camino sigue dando pasos adelante" y ha celebrado como "hito histórico" la creación este año de la especialidad de lengua asturiana en educación, que ha asegurado que "va a aportar estabilidad laboral a más de 300 docentes interinos".

Sin embargo, ha insistido en que "sin el blindaje jurídico de la oficialidad, nuestro idioma va a seguir en situación de invisibilidad y vulnerabilidad", y ha reclamado que "Asturias precisa que sus lenguas propias, tanto el asturiano como el eonaviego, sean reconocidas con los mismos derechos y deberes que cualquiera otra lengua oficial del Estado español".