Innovación y raíces: así son las siete obras asturianas candidatas a los Premios Arquitectura

Proyecto de vivienda bauhaus en Cadavedo, seleccionado para los Premios Arquitectura del Cscae. - CSCAE

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Arquitectura, impulsados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (Cscae), han dado a conocer las 209 propuestas seleccionadas para la segunda fase de los galardones, que afrontan su quinta edición, con el patrocinio oficial de Compac. Entre ellas se encuentran siete asturianas, relacionadas con diseños Bauhaus y proyectos para espacios públicos.

El plan director de Naturalización Urbana de la ciudad de Gijón es el primero de los proyectos preseleccionados. Su objetivo es mejorar el espacio público, el entorno construido, el bienestar de los vecinos y la adaptación al cambio climático, con una hoja de ruta colectiva y un tablero de juego a desarrollar en un escenario de 25 años.

Le siguen varios proyectos de construcción de nuevas Bauhaus en Cadavedo y Ribadesella. La de Cadavedo, apodada 'Big Fish', destaca por su planta en forma de gran pez, relacionando su espacio con el bosque y el mar. El material de su tejado, la pizarra, hace las veces de piel del pez, y la construcción tiene una envolvente ligera que materializa una arquitectura vinculada a su contexto.

La de Gijón, casa 'Guadalupe', se ejecuta íntegramente por un sistema industrializado desarrollado fuera de la parcela, lo que reduce el impacto sobre el terreno. Ofrece además una reinterpretación de la arquitectura rural tradicional asturiana.

La nueva Bauhaus Casa Umbral, en Ribadesella, es una propuesta arquitectónica que integra belleza, sostenibilidad cultural y relación con el entorno construido y natural. Reinterpreta la arquitectura tradicional como una "lógica constructiva" ligada al lugar, al clima y a los modos de habitar.

La remodelación de un llagar y su conversión en vivienda en Ribadesella es el quinto proyecto seleccionado en Asturias. En él, se rehabilita y recupera un antiguo llagar sidrero respetando sus valores originales y convirtiéndolo en una vivienda habitable con elementos del pasado y del presente.

La construcción de la nueva sede del Colegio Oficial de Enfermería de Asturias, en Oviedo, es el sexto proyecto y redefine la sede colegial como un entorno de trabajo acogedor, priorizando el bienestar de los profesionales. El proyecto fomenta el sentido de comunidad entre las enfermeras y los visitantes del Codepa. Para ello se han empleado materiales cálidos y una iluminación orgánica.

Finalmente, la octava propuesta es la reforma del comedor infantil del colegio de Ventanielles en Oviedo. De esta construcción, el Cscae destaca su diseño y la califica de "faro de la arquitectura en sí mismo" al ofrecer la imagen de una ballena varada que ha recorrido las páginas especializadas de arquitectura de medio mundo.

LOS PREMIOS

Las obras han sido seleccionadas por los Comités de Selección de los Colegios y Consejos Autonómicos de Arquitectos, que han analizado propuestas 534, cifra récord, como ha destacado el Cscae. Entre ellas, figuran la Plaza Vieja de Almería, oficialmente conocida como la Plaza de la Constitución, o la Galería de Arquitectura de Madrid.

De este modo, cada Colegio Oficial de Arquitectos y Consejo Autonómico ha realizado la selección, a través de sus respectivos Comités de expertos/as, dentro de su ámbito territorial, siguiendo los criterios y valores establecidos en las bases de los Premios.

Por ámbito geográfico, hay 23 propuestas de Andalucía, 7 de Aragón, 7 de Asturias, 6 de Cantabria, 8 de Castilla-La Mancha, 15 de Castilla y León, 32 de Cataluña, 6 de Extremadura, 13 de Galicia, 9 de Islas Baleares, 7 de Islas Canarias, 4 de La Rioja, 30 de Madrid, 9 de Murcia, 15 de Navarra y País Vasco, y 18 de la Comunidad Valenciana. De ellas, 13 propuestas corresponden a obras realizadas fuera de España.

Entre las propuestas, la Cscae ha constatado el "notable crecimiento" de las obras seleccionadas en la categoría de Divulgación (40), donde destacan exposiciones culturales de calado nacional e internacional. Por su parte, la Edificación sigue siendo el motor del certamen con 123 obras, de las que más de 80 son proyectos residenciales.

El palmarés se completa con 30 trabajos de Urbanismo y 20 de Interiorismo. Además, 7 obras optarán al Premio a la Permanencia, un reconocimiento especial a la arquitectura que destaca por su envejecimiento ejemplar y su capacidad de adaptación al paso del tiempo.

Los proyectos ganadores se anunciarán el 9 de junio, en el transcurso de una gala que se celebrará en el Teatro Alcázar, en Madrid. Se otorgarán seis distinciones: el Premio Compromiso, el Premio Sostenibilidad y Salud, el Premio Nueva Bauhaus, el Premio Hábitat, el Premio Rehabilitación y el Premio Profesión. Además, se entregarán los premios especiales Premio de Arquitectura Española, Premio de Urbanismo Español y Premio a la Permanencia.