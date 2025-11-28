Instalan una piedra de la memoria en homenaje a Plácido Noriega Lago y otras víctimas asturianas del nazismo en Nava

Acto de instalación en Nava de una piedra de la memoria (Stolperstein) en recuerdo de Plácido Noriega Lago. - PRINCIPADO

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha instalado este viernes en Nava una piedra de la memoria (Stolperstein) en recuerdo de Plácido Noriega Lago, vecino del concejo y una de las víctimas asturianas del nazismo y el fascismo. Noriega Lago fue capturado en Francia y deportado a varios campos de concentración, entre ellos Mauthausen y Gusen (Austria), donde falleció.

Durante el acto, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, ha destacado la importancia de mantener viva la memoria y rendir homenaje a quienes sufrieron la barbarie nazi. También ha alertado sobre el auge de movimientos antidemocráticos en España y en otras partes del mundo.

"Como gobierno, queremos decir que quienes protagonizaron las mayores atrocidades de la historia son los mismos que ahora, desde distintas instancias, con togas y sin togas, defienden el brazo en alto. Contra eso es contra lo que debemos luchar", ha afirmado.

González ha reivindicado el trabajo del Ejecutivo autonómico para proteger la democracia frente a esas "amenazas". "España es un país democrático y debe seguir sosteniendo los mismos valores, con un sistema que garantice libertad, igualdad y justicia social. Eso es lo que representa el Stolperstein que hoy colocamos", ha dicho.